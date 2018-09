In quarantena passeggeri volo Dubai-New York

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA/IPA)

Messo in quarantena il volo Emirates A360 #Ek203 proveniente da Dubai e diretto a New York con a bordo 500 passeggeri, atterrato al Jfk di New York. E' quanto riporta airlive.net. Secondo quanto viene riferito diverse persone si sono sentite male.

Ufficialmente la compagnia aerea ha riferito di problemi per 10 passeggeri; successivamente indiscrezioni hanno indicato 100 persone. I passeggeri che stavano male sono stati immediatamente visitati dalle autorità sanitarie e sottoposti a esami. Tutti gli altri sono stati sbarcati velocemente.



IL SINDACO - Il portavoce del sindaco di New York Bill de Blasio, Eric Phillips, ha spiegato che sono stati ricoverati al Jamaica Hospital 10 passeggeri del volo giunto alle 9 e 12 di mattina (ora locale) all'aeroporto internazionale newyorkese. Altri otto sono stati curati sul posto.

All'atterraggio, l'Airbus A380 - il più grande aereo passeggeri del mondo - è stato raggiunto da alcune ambulanze ed è stato parcheggiato lontano dai terminal. Il personale medico dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie ha quindi fornito assistenza medica e valutato la situazione.