"Sono pronto". Il capogruppo del Ppe nel Parlamento Europeo, il bavarese Manfred Weber (Csu), annuncia a Bruxelles di essere ufficialmente in corsa per diventare lo Spitzenkandidat (il capolista) del Partito Popolare Europeo alla presidenza della Commissione Europea. Il Ppe sceglierà il suo Spitzenkandidat a Helsinki, nel prossimo novembre, in vista delle elezioni europee del maggio 2019.