Brasile, accoltellato candidato alla presidenza

Jair Bolsonaro (AFP)

Il candidato per le elezioni presidenziali in Brasile, Jair Bolsonaro, è stato ferito con una coltellata mentre partecipava a un raduno elettorale a Juiz de Fora, nel sud del Paese.

Bolsonaro, candidato della destra, è in testa ai sondaggi in vista del voto del 7 ottobre, dopo che la candidatura dell'ex presidente Lula Inacio da Silva, in carcere per corruzione, è stata sospesa dai giudici brasiliani.