Spinello in diretta per Elon Musk

(Youtube /PowerfulJRE)

Una lunghissima chiacchierata in un celebre web show. E, nel mezzo, uno spinello fumato in diretta. Elon Musk nella bufera dopo l'intervista concessa al Joe Rogan Experience podcast. Travolto dalle polemiche per aver consumato whiskey e marijuana nel corso delle due ore e mezzo di colloquio, il Ceo di Tesla - spiegano i media Usa - fa i conti con il crollo del 6% delle azioni della società e la conseguente perdita di 3.1 miliardi di dollari in valore della compagnia in un solo giorno. E a contribuire all'indebolimento del titolo arrivano anche le dimissioni di due dirigenti dell'azienda: il nuovo direttore finanziario Dave Morton, assunto solo il 6 agosto scorso, e il capo delle risorse umane Tesla, Gabrielle Toledano.

Non nuovo a dichiarazioni e comportamenti choc, Musk non ha però compiuto nulla di illegale: in California, dove il web show è girato, la marijuana è infatti stata legalizzata. Il Ceo nel corso della diretta ha inoltre assicurato di non essere "un consumatore abituale di erba" e di non aver in realtà "quasi mai" fumato: "Non penso - ha detto - sia una buona cosa per la produttività". Ma per gli investitori, spiegano i media americani, il gesto di Musk sarebbe stato comunque "inopportuno".



Contattato dal Guardian, che ha domandato al Ceo quale sia la posizione di Tesla riguardo ai test antidroga dei dipendenti, Musk ha poi chiarito come la policy dell'azienda tolleri tracce di THC nel sangue dei dipendenti anche "durante l'orario di lavoro, a condizione che siano al di sotto del limite di sicurezza (molto simile a un livello minimo di alcol)".