"Irregolarità sulla tesi", si dimette ministro spagnolo

Carmen Monton (Afp)

La ministra della Sanità spagnola, Carmen Monton, si è dimessa dal governo guidato dal socialista Pedro Sanchez a seguito delle accuse di irregolarità riguardanti la tesi del master conseguito nel 2011 pubblicate lunedì scorso da un giornale.

La 42enne esponente socialista per due giorni si era difesa dicendosi del tutto "onesta e trasparente" ma, dopo che un altro giornale ha pubblicato un nuovo attacco sostenendo che gran parte della dissertazione era stata copiata da altre tesi, la ministra si è dimessa. Pur ribadendo di "non aver commesso alcune irregolarità", Monton ha affermato di lasciare l'incarico per non permettere che questa polemica si ripercuota sul governo.

Sanchez ha già scelto il nuovo ministro, María Luisa Carcedo, attualmente alla guida della commissione per combattere la povertà infantile.