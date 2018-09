Migranti, c'è l'accordo Italia-Germania

Immagine di repertoio (Fotogramma/Ipa)

La Germania ha finalizzato l'accordo con l'Italia sui migranti che prevede il respingimento al confine tedesco di quanti abbiano già fatto domanda di asilo nel nostro paese. Ad annunciarlo è stato il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer. "L'accordo con l'Italia è chiuso. Mancano solo due firme, quella del collega italiano e la mia", ha affermato il ministro tedesco, intervenendo al Bundestag. La Germania ha già siglato intese sui migranti con Portogallo, Spagna e Grecia.

L'accordo potrebbe essere firmato domani, probabilmente a Vienna, a margine di una riunione dei ministri degli Interni dell'Unione Europea. Per il governo italiano l'intesa deve prevedere un 'saldo zero' per il nostro Paese, nel senso che il numero dei migranti respinti al confine dovrà essere pari a quello dei profughi che l'Italia potrà redistribuire, condividendo così l'onere degli sbarchi sulle coste italiane.