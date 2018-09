Spagna, sì a riesumazione resti Franco

(Afp)

Il Parlamento spagnolo ha approvato oggi il decreto legge per l'esumazione dei resti del dittatore Francisco Franco e la loro rimozione dal memoriale della Valle dei Caduti, dedicato ai morti della Guerra Civile. Il provvedimento, presentato alla fine di agosto dall'esecutivo socialista Pedro Sanchez, ha ottenuto 172 sì, due no e 164 astenuti (i popolari e i centristi di Ciudadanos).

Il decreto modifica l'Historical Memory Act del 2007 per facilitare la riesumazione e proteggerla dalle eventuali richieste della famiglia del dittatore, che si oppone al trasferimento dei resti e ha già annunciato azioni legali contro il governo.

Sanchez ha celebrato il voto con un messaggio sul suo account Twitter: "Giustizia, memoria, dignità, oggi la Spagna fa un passo storico verso la riparazione dei diritti delle vittime del franchismo, oggi la nostra democrazia è migliore". PP e Ciudadanos, al contrario hanno accusato il governo di cercare di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica e generare divisioni. "La cortina di fumo intorno al corpo di Franco non è sufficiente a coprire la sua debolezza, l'incapacità e l'incompetenza", ha detto il deputato del Citizen José Manuel Villegas.

Morto il 20 novembre 1975, il defunto dittatore è sepolto nel monumentale mausoleo della valle dei Caduti che lui stesso fece costruire vicino Madrid. Il mausoleo contiene i resti di circa 32.000 caduti di entrambi gli schieramenti della guerra civile spagnola ed era stato presentato dal regime come luogo di riconciliazione. Di fatto rimane un luogo simbolo per i nostalgici del franchismo e come tale un monumento ingombrante per la democrazia spagnola.

Al momento non è chiaro dove verrà spostata la salma di Franco, una volta rimossa dall'attuale luogo di sepoltura. Oltre ad aprire le porte all'esumazione del dittatore, la modifica della legge stabilisce che da ora in poi nessuno potrà essere seppellito nella Valle dei Caduti se non è morto durante la Guerra Civile o successivamente rivalutato.