Squalo attacca uomo e lo uccide a Cape Cod

Immagine di repertorio (Ipa/Fotogramma)

Un uomo è stato attaccato da uno squalo ieri mentre nuotava al largo dalla spiaggia di Cape Cod, nello stato del Massachussets, negli Stati Uniti. Lo riferisce la Cnn spiegando che gli esperti ritengono che questo sia il primo attacco di squali in quella zona da oltre 80 anni. La vittima, un giovane di 26 anni identificato come Arthur Medici, ha ricevuto i primi soccorsi sul luogo ma è morto a causa delle gravi ferite riportate, appena giunto all'ospedale di Cape Cod.

L'ultimo attacco mortale da parte degli squali nel Massachusetts risale al 1936, secondo il Florida Program for Shark Research at the Florida Museum of Natural History. Gavin Naylor, direttore del programma, ha detto alla CNN che questi attacchi sono "molto rari" e che quelli che avvengono in estate "sono una conseguenza diretta del maggior numero di persone e animali in acqua".