Tifone devasta Filippine: si temono 100 morti

(Afp)

Si temono fino a 100 morti nelle Filippine per le devastazioni provocate dal tifone Mangkhut. A ipotizzare la cifra è stato Victorio Palangdan, sindaco della città di Itogon. La cifra comprende anche 30 minatori, secondo fonti militari, hanno perso la vita in una miniera a circa 200 km da Manila. Circa 50 operai erano impegnati in un tunnel che è stato travolto da una frana. A Itogon, inoltre, sono state segnalate altre 32 vittime. Altre 29 persone finora sono decedute in altre aree battute da Mankhut. "Non riesco ad accettarlo, ma sembra che il numero delle vittime stia arrivando almeno a 100", ha detto il sindaco di Itogon.

Oggi il presidente Rodrigo Duterte ha visitato Tuguegarao City, una delle aree colpite duramente da Mangkhut. Mangkhut è il tifone più forte che abbia colpito finora le Filippine, provocando frane e alluvioni. Mangkhut si è abbattuto nella provincia di Cagayan, 382 chilometri a nord di Manila, flagellando la zona con venti di 205 chilometri all'ora e raffiche che arrivavano fino a 285 km/h.

Dopo aver seminato distruzione e morte nelle Filippine, il super tifone Mangkhut ha raggiunto la Cina meridionale e in particolare l'area della città costiera di Jiangmen, nella provincia del Guangdong. Il servizio meteorologico provinciale segnala raffiche di vento a 162 km orari. Le autorità cinesi hanno avvertito che potrebbe essere il più grande tifone a colpire quest'anno e hanno lanciato l'allarme meteorologico più alto, che prevede la possibilità di mareggiate e inondazioni. Decine di migliaia di persone sono state evacuate in alloggi più sicuri. Sono stati cancellati centinaia di voli dall'aeroporto di Hong Kong ed è stato ridotto il trasporto pubblico.

Anche l'isola di Macao, dove l'anno scorso il tifone Hato ha causato dieci vittime, si prepara all'arrivo di Mangkhut. Le autorità hanno già ordinato ai casinò della città di chiudere, così le persone possono mettersi al riparo. Confrontando Mangkhut con la tempesta tropicale Florence, che sta attualmente scaricando quantità senza precedenti di pioggia sulla Carolina negli Stati Uniti del sud-est, gli esperti dicono che Mangkhut potrebbe essere il peggiore dei due per ampiezza e velocità dei venti.