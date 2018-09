Olanda, treno travolge bici: morti 4 bimbi

Immagine di repertorio (Xinhua)

Tragedia questa mattina ad Oss, in Olanda, dove un treno ha travolto una cargo-bike, ossia una bici usata per il trasporto dei bambini, uccidendo quattro bimbi. L'incidente, ha riferito la polizia locale, è avvenuto a un passaggio a livello sorvegliato sulla Braakstraat, vicino alla stazione di Oss West, a 100 chilometri a sud-est di Amsterdam. Le cause della collisione non sono ancora note. Nello scontro è rimasta gravemente ferita anche la donna che guidava la bici e un altro bambino

"I servizi di emergenza sono presenti a Oss in un incidente molto grave tra un treno e un cargo-bike", ha detto la polizia sul suo account Twitter. "Si tratta davvero di un terribile incidente. Riguarda il treno tra Nijmegen e Den Bosch. Il traffico ferroviario è attualmente fermo. ProRail indagherà, come in qualsiasi incidente, su quanto è successo", ha un portavoce della NS National Railway Company.