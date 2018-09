Accoltella 3 bambini in un asilo di New York

(Afp)

Almeno cinque persone, tra loro tre bambini, sono state accoltellate in un asilo nido ai Queens, New York. Una sesta persona, una donna trovata dalla polizia con una ferita che si ritiene si sia autoinflitta, è ricoverata in ospedale sotto custodia degli agenti. Le forze dell'ordine la considerano la principale sospetta.

Non è nota l'età dei bambini colpiti, due femmine e un maschio. Si sa però che una delle piccole versa in gravi condizioni. Altre due persone, un uomo - papà di uno dei bambini dell'asilo - e una donna - dipendente della struttura - sono stati feriti.