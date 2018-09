Migranti, Macron: "Crisi politica tra Italia e Europa"

Emmanuel Macron (AFP PHOTO)

"C'è una crisi politica tra l'Italia e il resto dell'Europa. L'Italia ha deciso di non rispettare le regole del diritto internazionale e in particolare del diritto marittimo e umanitario". Lo dice il presidente francese Emmanuel Macron, rispondendo ad una domanda sul caso della nave Aquarius.

Nel pomeriggio, parlando a 'Zapping', su Rai Radio Uno, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando il rifiuto del governo francese di far approdare la nave, ha detto: "L'ho fatto io e sono a processo per sequestro di persona, Macron ha detto che facevo vomitare e che ero fascista... quando hanno a che fare con la dura realtà, capiscono che si tratta solo di buonsenso".



"E' una nave che prende in giro il mondo e pretende di portare clandestini un po' là e un po' qua", ha rimarcato Salvini.