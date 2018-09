"Tentò di stuprarmi", l'accusa a Kavanaugh

Christine Blasey Ford, accusatrice del giudice Brett Kavanaugh (Afp)

"Sono qui non perché lo voglia. Sono terrorizzata. Sono qui perché credo sia mio dovere civico dirvi cosa mi è successo mentre Brett Kavanaugh ed io eravamo alle superiori". E' un passaggio della dichiarazione di 7 pagine che Christine Blasey Ford, la prima donna ad accusare il giudice Kavanaugh di tentata violenza sessuale, rilascerà davanti alla Commissione giustizia del Senato prima di rispondere alle domande dei membri repubblicani e democratici.

"Non ho tutte le risposte e non ricordo tutto quello che vorrei" in relazione all'episodio avvenuto nell'estate del 1982. "Ma non scorderò mai i dettagli, su quella serata, che oggi porto qui", aggiunge, prima di ricordare i particolari dell'aggressione compiuta da Kavanaugh e da un altro ragazzo, Mark Judge, che "erano visibilmente ubriachi" durante una festa in una casa nell'area di Chevy Chase/Bethesda, nel Maryland.

"Una volta salite le scale per andare al secondo piano, sono stata spinta da dietro in una camera da letto. Non riuscivo a vedere chi mi spingesse. Brett e Mark sono entrati nella camera da letto e hanno chiuso la porta dietro di loro. C'era già musica nella stanza, uno tra Brett e Mark ha alzato ulteriormente il volume", prosegue il racconto.

"Sono stata spinta sul letto e Brett mi è salito sopra. Ha cominciato a toccarmi sul corpo e mi ha stretto i fianchi. Ho urlato, sperando che qualcuno al piano di sotto potesse sentirmi, e ho provato ad allontanarlo, ma pesava. Brett ha tentato di togliermi i vestiti, ma non c'è riuscito perché era completamente ubriaco e io indossavo un costume intero sotto gli abiti", continua Ford.

"Credevo che mi avrebbe violentato. Ho cercato di urlare aiuto. Brett mi ha messo la mano sulla bocca per impedirmi di urlare. Questo è stato ciò che mi ha terrorizzato di più e ha avuto l'impatto più duraturo sulla mia vita. Faticavo a respirare, ho pensato che Brett avrebbe finito per uccidermi. Sia Brett che Mark ridevano ubriachi durante l'attacco. Entrambi sembravano divertirsi. Mark stava incitando Brett, anche se ogni tanto gli diceva di fermarsi", dice ancora.

Quando Judge è saltato sul letto, Ford ha avuto l'opportunità di liberarsi e di fuggire. "L'aggresione di Brett ha drasticamente cambiato la mia vita", aggiunge in un altro passaggio della dichiarazione, nella quale ripercorre tutto l'iter che l'ha portata davanti alla Commissione. "Non sta a me determinare se il signor Kavanaugh meriti di sedere alla Corte Suprema. La mia responsabilità è dire la verità".

L'AUDIZIONE - "Sono sicura che fosse Kavanaugh? Sono sicura proprio come sono sicura del fatto che ora sto parlando con lei. Uno scambio di identità? Assolutamente no". Christine Blasey Ford risponde così ad una domanda della senatrice Dianne Feinstein nell'audizione davanti alla Commissione Giustizia del Senato.

Prima della festa in cui sarebbe avvenuta l'aggressione, aveva bevuto? "Assolutamente no". Aveva assunto farmaci? "No", ha detto Blasey Ford rispondendo alle domande della procuratrice dell'Arizona, Rachel Mitchell.

"Esatto", ha detto Blasey Ford rispondendo ad una domanda del senatore Patrick Leahy che ha escluso ogni ipotesi di scambio di persona. Cosa le è rimasto più impresso dell'episodio? "Le risate sguaiate" di Brett Kavanaugh e Mark Judge "sono indelebili, si divertivano a mie spese", ha detto la donna, che dopo l'episodio in questione ha sofferto di "ansia, claustrofobia, sintomi di sindrome da stress post-traumatico, panico".

L'esclusione di ogni possibile ipotesi di scambio di identità ha caratterizzato le domande dei senatori democratici nella fase iniziale dell'audizione. "Due uomini sostengono di essere i responsabili dell'aggressione ai suoi danni. Una domanda è cruciale: quanto è sicura che si trattasse del giudice Kavanaugh?", ha chiesto Dick Durbin. "Al 100%", ha risposto Blasey Ford.