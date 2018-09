Maxi caccia all'uomo in Danimarca

Immagine di repertorio (Ipa/Fotogramma)

E' caccia all'uomo in Danimarca. La polizia danese ha chiuso al traffico il ponte Storebæltsbroen fra le isole di Funen e Zealand e l'Oresund diretto in Svezia, nella direzione in uscita, bloccato il servizio di traghetti diretti in Svezia, nel quadro di una caccia all'uomo, una persona giudicata "pericolosa". Lo riporta la Bbc.