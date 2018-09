Regina Elisabetta usa mano finta per salutare folla

(Fotogramma/Ipa)

La Regina Elisabetta possiede una mano finta, per poter salutare la folla senza stancarsi troppo. A rivelare l'insolito particolare è la figlia, principessa Anna, in un libro dedicato alla sovrana, riferiscono i quotidiani britannici.

In realtà non è chiaro se la Regina abbia mai usato l'apparecchio, un guanto imbottito infilato su una leva di legno. A realizzarla sono stati un gruppo di studenti australiani, che l'hanno scherzosamente offerta alla sovrana durante una visita di molti anni fa. Elisabetta II si è divertita moltissimo all'idea e ha riportato la mano finta nel suo castello di Balmoral. Da allora, racconta Anna, l'apparecchio è stato oggetto di numerose battute di spirito in seno alla famiglia reale.

Con le sue mani guantate di bianco, Elisabetta è una maestra insuperabile nell'arte di salutare graziosamente la folla da un balcone, l'automobile o la carrozza. Ora qualcuno potrà chiedersi se qualche volta le è venuta la tentazione di appoggiare l'apparecchio al finestrino dell'auto, per poter riposare il braccio.