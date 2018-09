Sbaglia atterraggio, Boeing 737 finisce in mare

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Doveva atterrare in un'isola sperduta del Pacifico in Micronesia, ma qualcosa è andato storto. Il Boeing 737 della Air Niugini, compagnia di bandiera della Papua Nuova Guinea, riporta la Bbc, per la scarsa visibilità non ha centrato la pista del Chuuk International Airport ed è finito in mare. Per fortuna i 36 passeggeri e gli 11 membri dell'equipaggio sono riusciti a salvarsi, nuotando verso terra o grazie all'aiuto dei pescatori locali che sono intervenuti con le loro imbarcazioni. Alcuni dei passeggeri sono stati ricoverati.