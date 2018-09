Caso Kavanaugh, parte inchiesta Fbi

(Afp)

E' partita l'inchiesta Fbi sulle accuse di violenza sessuale nei confronti del giudice Brett Kavanaugh. Il Federal Bureau of Investigation, riporta il Washington Post, ha contattato Deborah Ramirez, una delle accusatrici di Kavanaugh. Non è chiaro, scrive il Post, se gli agenti abbiano già interrogato la Ramirez, ex compagna di università di Kavanaugh a Yale.

L'inchiesta è stata ordinata ieri dal presidente Donald Trump, dopo le pressanti richieste di alcuni esponenti di spicco del Partito repubblicano, che hanno chiesto di fare ulteriore luce sulle accuse a Kavanaugh, prima di procedere alla sua conferma alla Corte Suprema.

L'Fbi indagherà anche sulle accuse rivolte a Kavanaugh da Christine Blasey Ford, la donna che ha testimoniato in Senato, riferendo che il giudice scelto da Trump per la Corte Suprema l'aveva assalita sessualmente all'inizio degli anni '80, quando entrambi frequentavano il liceo.