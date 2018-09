Morto il fondatore dei Jefferson Airplane

Marty Balin, cofondatore dei Jefferson Airplane (AFP PHOTO)

E' morto all'età di 76 anni Marty Balin, uno dei fondatori e cantante dei Jefferson Airplane. La sua morte, che risale a giovedì, è stata resa nota con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

L'album dei Jefferson Airplane del 1967 'Surrealistic Pillow' - con brani come 'White Rabbit', scritta e cantata da Grace Slick, 'Somebody to Love' e 'Plastic Fantastic Lover' - è stato una vera pietra miliare della storia del rock.

Balin aveva lasciato i Jefferson Airplane nel 1978, pur continuando a collaborare con il gruppo. "Abbiamo perso una vera leggenda - ha commentato la cantante Grace Slick -. Marty Balin ha contribuito all'inizio della rivoluzione che continua a vivere oggi".