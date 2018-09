Tsunami Indonesia, il momento dell'impatto

(AFP PHOTO)

Dramma Indonesia. Sono 384 i morti e oltre 350 i feriti del forte sisma e dello tsunami che hanno colpito la zona di Palu, sull'isola di Sulawesi, in cui risiedono 350mila persone.



La località è stata investita da un'onda alta quasi 3 metri che ha fatto seguito alle due diverse scosse di terremoto e che ha trascinato via tutto quello che incontrava sulla propria strada. Diverse emittenti locali hanno trasmesso le immagini riprese dai telefoni cellulari in cui si vedono le onde che colpiscono le case.









BNPB BENARKAN HANTAMAN TSUNAMI DI PALU



Tsunami itu, menurut BNPB melansir laporan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), memang dipicu gempabumi 7,7 berkekuatan skala richter pukul 17.02 WIB, Jumat, 28 September. #ONEMINUTETVONE pic.twitter.com/hKlOiTJdFC — tvOneNews (@tvOneNews) 28 settembre 2018

.