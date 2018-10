Mette le patate in forno e trova serpente

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Era quasi tutto pronto per la cena. Doveva solo accendere il forno per metterci le patate ma, dopo averlo aperto, quello che ha trovato all'interno l'ha lasciata a bocca spalancata: un serpente. Ad avere avuto l'anomala sorpresa è stata una pensionata di 82 anni di Hazel Grove, cittadina britannica vicino Stockport.



Dopo aver immediatamente richiuso il forno e avvertito il marito, la coppia ha chiamato la 'Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals' che ha preso in carico il rettile, un Boaedon capensis africano lungo circa un metro.

"Ho fatto recentemente un'operazione alla cataratta - ha raccontato la donna al 'Daily Mail' - e mi chiedevo se i miei occhi mi stessero ingannando, ma lo ha visto anche mio marito". E ha concluso: "E' stato uno degli choc più grandi di tutta la mia vita".