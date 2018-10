Kim invita il Papa

(Afp)

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha invitato Papa Francesco a recarsi in visita a Pyongyang. A darne notizia è stato l'ufficio di presidenza sudcoreano, citato dall'agenzia Yonhap. "Il presidente Kim ha detto che accoglierà con grande calore il Papa se visiterà Pyongyang", ha reso noto il portavoce Kim Eui-kyeom, durante una conferenza convocata per illustrare il prossimo viaggio del presidente Moon Jae-in in Europa, che prevede una tappa in Vaticano il 17 e 18 ottobre. Moon consegnerà il messaggio di Kim al Pontefice al momento del loro incontro, ha concluso il portavoce.