Turchia, tir si ribalta: morti 19 migranti

Foto di repertorio (Xinhua)

Almeno 19 migranti, fra cui alcuni bambini, sono morti in un incidente stradale verificatosi nella Turchia occidentale. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale Anadolu. Il camion su cui viaggiavano è uscito di strada e si è ribaltato, mentre procedevano verso la provincia costiera di Smirne dalla città di Aydin. Secondo quanto diffuso dall'agenzia Anadolu undici persone sono rimaste ferite. Non ci sono ancora indicazioni puntuali sulla meta dei migranti, sulla loro nazionalità e sulle cause dell'incidente.