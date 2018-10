Burrasca tra Macron e Brigitte

(Foto Afp)

Gli ultimi mesi per Emmanuel Macron non sono stati affatto facili. Tra la vicenda di Alexandre Benalla, ormai ex responsabile della sicurezza del presidente francese ripreso in un video mentre picchiava un manifestante il primo maggio a Parigi, le dimissioni dei ministri Nicolas Hulot e Gerard Collomb e le elezioni, non c'è dubbio che il numero uno dell'Eliseo stia attraversando un periodo difficile. La conseguente tensione, secondo 'Le Parisien', starebbe pesando sul rapporto tra Macron e la moglie Brigitte, preoccupata per il futuro del più giovane presidente della storia della Repubblica francese.

Secondo il quotidiano francese, per la Première dame sarebbe stato addirittura necessario prendersi una pausa dalla vita parigina, rifugiandosi per alcuni giorni nella sua villa a Le Touquet. Per l'ex insegnante la scelta di Collomb di lasciare sarebbe stato davvero un duro colpo perché di lui si fidava molto, ha rivelato un macronista a 'Le Parisien'.

La coppia presidenziale sarebbe molto diretta nella loro comunicazione: per questo motivo, nei momenti di maggior tensione, non risulterebbe così strano sentire alzare i toni tra i due. Pare che ultimamente "le pareti dell'Eliseo abbiano tremato", sostiene il quotidiano francese. Ma c'è chi assicura che questo sia il loro modo di parlare, avendo entrambi "personalità forti" e non sottraendosi mai al confronto.