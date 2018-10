Piogge e inondazioni: 6 morti in Francia

(Afp)

Almeno sei persone sono morte a causa delle inondazioni seguite alle forti piogge cadute nel dipartimento francese meridionale dell'Aude. Lo ha reso noto il primo ministro Edouard Philippe. Il livello dell'acqua del fiume Aude, che dà il nome alla regione, ha raggiunto i 7 metri di altezza nella città di Trebes, hanno scritto su Twitter le autorità locali, che parlano di un picco "senza precedenti dal 1891".

Tutte le scuole del dipartimento sono state chiuse e gli abitanti sono stati invitati rimanere a casa, ha informato la prefettura dell'Aude. Il villaggio di Pezens, con una popolazione di 1.470 abitanti, è stato evacuato. Philippe ha riferito che 350 pompieri sono al lavoro e altri 350 sono in arrivo. Inoltre, sono stati mobilitati sette elicotteri di soccorso civili e militari, ma non sono stati in grado di decollare fino alla mattina a causa delle pessime condizioni meteorologiche.