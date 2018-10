(Afp)

Paura a Colonia dove un uomo armato si è barricato in una farmacia nella stazione centrale ed ha preso in ostaggio una donna. L'uomo è stato arrestato dalla polizia tedesca e la donna è stata liberata. Secondo il quotidiano Express, il sequestratore è stato gravemente ferito nell'azione. Ferita, ma non in modo preoccupante, anche la donna.