Vede 'cadavere' e chiama la polizia, ma era bambola gonfiabile

(Fotogramma/Ipa)

Brutta figura per un 45enne tedesco, che convinto di fare il proprio dovere di cittadino ha chiamato la polizia, dopo avere avvistato un 'cadavere' in un canale. All'arrivo degli agenti, però, il corpo senza vita è risultato essere in realtà quello di una bambola gonfiabile. E' accaduto sabato notte a Emden, in Bassa Sassonia. "La bambola sembrava reale ed era diversa dalle consuete bambole gonfiabili", ha spiegato un portavoce della polizia. Non è chiaro come la sex doll sia finita nel canale della città. La polizia ha passato il caso all'ufficio oggetti smarriti e ha lanciato un appello all'eventuale proprietario affinché si presenti per recuperare la bambola.