Chi era Jamal Khashoggi

Jamal Khashoggi (AFP)

Tanti i punti interrogativi attorno alla scomparsa di Jamal Khashoggi . Quello che si sa è che l'editorialista del 'Washington Post', nato il 13 ottobre 1958 a Medina, in Arabia Saudita, e scomparso dopo essere entrato il 2 ottobre scorso nel consolato di Riad a Istanbul, è stato negli ultimi tempi una voce critica nei confronti del principe ereditario Mohammed bin Salman. Da giornalista Khashoggi aveva raccontato storie rilevanti del secolo scorso tra cui l'invasione sovietica dell'Afghanistan e l'ascesa di Osama bin Laden. Per molti anni è stato inoltre molto vicino alla famiglia reale saudita, svolgendo in alcuni casi anche la figura di consigliere del governo.

Proveniente da un'importante famiglia saudita con origini turche (il nonno è stato medico personale del fondatore dell'Arabia Saudita, il re Abdul Aziz al-Saud), ad un certo punto, si legge sulla 'Bbc', ha iniziato a non essere più ben visto nel suo Paese e da giugno 2017 ha scelto l'esilio autoimposto negli Stati Uniti. E da lì, attraverso le colonne del 'Washington Post', ha lanciato le sue critiche nei confronti delle politiche del suo Paese.

"Quello di cui ha bisogno maggiormente il mondo arabo è la libertà di espressione" scriveva alcuni giorni fa, mentre in un articolo per il 'WP' arrivato all'editore il giorno dopo la sua scomparsa si legge: "Il mondo arabo sta facendo i conti con una propria versione della cortina di ferro, imposta non da agenti esterni ma da forze interne in lotta per il potere".