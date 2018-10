Le ultime parole di Khashoggi

(Afp)

"Il mondo arabo sta facendo i conti con una propria versione della cortina di ferro, imposta non da agenti esterni ma da forze interne in lotta per il potere". Le ultime parole di Jamal Khashoggi raccolte in un articolo per il Washington Post arrivato all'editore il giorno dopo la sua scomparsa. A presentarlo con una commossa introduzione Karen Attiah, capo redattore del servizio degli editoriali: "Il Post ha ritardato la pubblicazione dell'articolo nella speranza che Jamal tornasse da noi per prepararlo insieme per la stampa, ma ora - ha detto il 18 ottobre scorso presentando l'articolo - ho accettato l'idea che questo non accadrà. Gli sarò per sempre grata per aver scelto il Post come sua ultima casa giornalistica un anno fa ed averci dato la possibilità di lavorare insieme".

"Quello di cui ha bisogno maggiormente il mondo arabo è la libertà di espressione", scriveva il giornalista torturato e ucciso, mentre affermava come il mondo arabo abbia bisogno di "una versione moderna dei vecchi media transnazionali così che i suoi cittadini possano essere informati degli eventi globali". Nell'articolo Khashoggi ricordava che nel rapporto 'Freedom in the World' del 2018 solo un Paese arabo, la Tunisia, è stato classificato come libero e "di conseguenza, gli arabi che vivono negli altri Paesi o non sono informati o ricevono informazioni scorrette", aggiunge sottolineando come in Paesi dove domina "la narrativa controllata dallo stato, la gran parte della popolazione cade vittima di una narrativa falsa".

Una situazione che non è stata cambiata dalle speranze nutrite dalla primavera araba del 2011 e "velocemente infrante: queste società o sono ricadute nel vecchio status quo oppure hanno affrontato condizioni ancora più dure di prima" si legge poi nell'articolo che, commentava ancora la capo redattore del Post, "mostra perfettamente l'impegno e la passione di Khashoggi per la libertà nel mondo arabo, una libertà per la quale, a quanto sembra, ha dato la vita".

Khashoggi ringraziava quindi il quotidiano per aver tradotto i suoi articoli in arabo auspicando la creazione di una "piattaforma per le voci arabe: attraverso la creazione di un forum internazionale indipendente, isolato dall'influenza dei governi nazionalisti che diffondono odio attraverso la propaganda, la gente comune del mondo arabo sarebbe in grado di affrontare i problemi strutturali che la società in cui vive presenta".