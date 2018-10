Centrato il Jackpot dei record

(Foto da Twitter)

Centrato negli Stati Uniti il jackpot più alto nella storia dei concorsi a premio: nell’estrazione di ieri sera è stata indovinata la sestina del Mega Millions che metteva in palio un premio da 1,6 miliardi di dollari (circa 1,4 miliardi di euro).

La vincita è stata centrata da un unico biglietto venduto in South Carolina. Quel che è certo è che il vincitore o la vincitrice si aggiudicherà un premio da record, ricorda Agipronews: 1,6 miliardi di dollari scalzano dal primo posto nella classifica dei Jackpot la cifra vinta con il Powerball, che a gennaio del 2016 assegnò una premio diviso in tre, da 1,5 miliardi di dollari.

Al terzo posto in classifica c’è sempre il Powerball, con i 759 milioni vinti ad agosto del 2017. Se il vincitore del Mega Millions deciderà di incassare il premio in un’unica soluzione non avrà diritto all’intero importo, ma a circa 900 milioni di dollari, gli 1,6 miliardi gli saranno consegnati invece per intero se deciderà di dilazionarli in 30 rate annuali.