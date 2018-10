Allarme bomba a New York, evacuato il Time Warner Center

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Sale la paura a New York. Dopo l'ordigno esplosivo scoperto lunedì nell'abitazione del miliardario e filantropo ungherese George Soros oggi pomeriggio è stato evacuato il Time Warner Center, l'edificio che ospita gli uffici della Cnn, dopo il ritrovamento di un dispositivo sospetto. Inoltre, altri pacchi bomba sono stati indirizzati all'ex segretario di Stato Hillary Clinton e a Barack Obama.

La sirena d'allarme per l'evacuazione della sede della Cnn è scattata mentre i due giornalisti Poppy Harlow e Jim Sciutto stavano riferendo in diretta le notizie sugli ordigni inviati a Barack Obama e Hillary Clinton. La trasmissione è stata interrotta e poco dopo Sciutto, uscito dall'edificio come tutti gli altri, ha condiviso su Twitter un'immagine esterna della sede della Cnn con l'arrivo degli artificieri. L'evacuazione ha riguardato l'intero palazzo, con tutti gli uffici della Warner Media, mentre la polizia ha circondato la zona, allontanando i passanti.

Fonti della polizia, citate dalla Cnn, riferiscono che il pacco arrivato nella sala di smistamento della posta del Time Warner center conteneva un tubo e dei fili elettrici. Secondo quanto riferiscono fonti della polizia alla Cnn, "c'è il forte sospetto" che dietro i due pacchi bomba inviati a Obama e Hillary Clinton ci sia la stessa mano che lunedì ha inviato un pacco simile a Soros. Anche l'ufficio newyorchese dell'emittente all news sembra essere stato oggetto di un attacco simile, spingendo i responsabili della sicurezza a ordinare l'evacuazione dello stabile.

Un pacco sospetto è stato spedito anche alla Casa Bianca, ma il dispositivo è stato intercettato dagli addetti di una base militare incaricati di controllare la corrispondenza indirizzata alla residenza dei presidenti Usa. Il pacco destinato a Obama è stato intercettato a Washington, mentre quello inviato alla Clinton recava l'indirizzo dell'abitazione di Westchetser, nei pressi di New York, dove l'ex candidata democratica alla presidenza risiede con il marito, l'ex presidente Usa Bill. Anche l'abitazione del miliardario Soros si trova in un ricco sobborgo newyorchese.

Sulla vicenda è intervenuta la Casa Bianca che ha condannato "i tentativi di attacchi violenti compiuti recentemente" contro gli ex presidenti Bill Clinton e Barack Obama, l'ex segretario di Stato Hillary Clinton e altri personaggi pubblici. "Questi atti di terrorismo sono spregevoli e chiunque ne sia responsabile sarà portato con severità davanti alla giustizia", ha detto la portavoce Sarah Sanders. Il Secret Service degli Stati Uniti e altre agenzie di polizia, ha aggiunto, "stanno indagando e intraprenderanno le azioni adeguate per proteggere chiunque sia minacciato da questi vigliacchi".