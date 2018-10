'Spiderman' scala grattacielo a Londra

Immagine di repertorio (Afp)

Lo 'spiderman' francese è stato arrestato a Londra. Il 56enne Alain Robert, noto per aver scalato gli edifici più alti del mondo, si è esibito anche nella capitale britannica. Robert ha raggiunto a mani nude la vetta della Salesforce Tower, grattacielo di 230 metri nel distretto finanziario. Alla fine, al posto dei complimenti, si è ritrovato le manette. "Possiamo confermare di aver arrestato un uomo di 56 anni. Attualmente è in custodia", ha reso noto la polizia, costretta ad isolare l'area per lo 'show' di Robert che ha avuto "un impatto considerevole sulla polizia, sugli altri servizi d'emergenza e sulla comunità locale", come ha spiegato il comandante Karen Baxter. "L'incidente ha provocato enormi disagi alle attività quotidiane della città e ha messo in pericolo in modo significativo la sicurezza delle persone all'interno e attorno all'edificio".