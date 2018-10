Attacco con coltello in un asilo in Cina

Immagine di repertorio (Xinhua)

Quattordici bambini di un asilo sono stati feriti in un attacco con coltello compiuto da una donna nella città di Chongqing, in Cina. Secondo quanto riferito dalla polizia, la responsabile, 39 anni, di cui è stato fornito solo il cognome, Liu, è stata arrestata subito dopo aver ferito i bambini che giocavano nel cortile dell'asilo New Century con un coltello da cucina. La polizia ha smentito le notizie secondo cui due bambini sarebbero morti. I motivi del gesto non sono al momento chiari.