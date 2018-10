Chi è l'Unabomber americano

Il van sequestrato (Afp)

Si chiama Cesar Sayoc e ha 56 anni. E' lui il presunto Unabomber americano che ha terrorizzato gli Stati Uniti negli ultimi giorni inviando pacchi bomba, tra gli altri, a George Soros, Barack Obama, Hillary Cliton, la Cnn e al ristorante di Robert De Niro. L'uomo, già noto alla giustizia, è stato fermato dagli agenti dell'Fbi oggi a Plantation, in Florida.

Sayoc, riferisce la Cnn, nel 2002 era stato arrestato per aver minacciato di utilizzare ordigni. Nella circostanza si era dichiarato colpevole ed era stato condannato ad un anno con la libertà vigilata. In totale, prima di oggi l'uomo era stato arrestato in 8 occasioni per una serie di reati assortiti: dal furto all'aggressione, dalla frode al possesso di stupefacenti.

Oggi le telecamere delle tv hanno mostrato il suo van bianco, che è stato sequestrato, tappezzato di adesivi pro-Trump. Su un paraurti, tra i vari sticker, uno con la scritta 'Cnn sucks' ('Cnn fa schifo'). Proprio al quartier generale dell'emittente, a New York, erano stati indirizzati due pacchi, destinati all'ex direttore della Cia, John Brennan, e all'ex direttore della National Intelligence, James Clapper.

Sayoc è accusato di cinque capi d'accusa e rischia 58 anni di carcere se condannato, ha reso noto il procuratore generale Jeff Sessions, aggiungendo che il sospettato ha agito da solo. "Questo è assolutamente inaccettabile, la violenza politica o la minaccia di violenza è antitetica al nostro sistema di governo", ha detto Sessions nel corso di una conferenza stampa. Nel frattempo un altro pacco sospetto indirizzato alla senatrice democratica Kamala Harris è stato intercettato in un ufficio postale di Sacramento, in California.