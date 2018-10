Chi è il killer della sinagoga

(Afp)

Sguardo truce, 46 anni, Robert Bowers sarà ricordato dal mondo come il killer della sinagoga di Pittsburgh. E' stato lui, infatti, a entrare nel luogo di culto e a sparare all'impazzata, uccidendo otto persone a Squirrell Hill e ferendone molte altre tra cui anche alcuni agenti, intervenuti per fermarlo.

Frequentava il social network 'Gab', che "promette libertà di parola non importa quanto offensiva", dove l'estremista con il pallino delle cospirazioni aveva pubblicato post anti-semiti. Si presentava con questa frase sotto la foto. "Gli ebrei sono figli di Satana" scriveva e poche ore prima dell'inizio dell'attacco, aveva anche accusato non precisate organizzazioni ebraiche di aver organizzato la carovana dei migranti in arrivo dal Messico e anticipato, così, "l'uccisione della nostra gente".