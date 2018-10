Voto in Assia, proiezioni: crollo Cdu, volano i Verdi

(AFP)

Crolla la Cdu, mentre crescono Verdi e Afd al voto nel Land dell'Assia in Germania. La prima proiezione diffusa da 'Zdf' conferma sostanzialmente i dati degli exit poll con la Cdu al 27,4 per cento, la Spd al 19,8 e i Verdi (Grune) al 19,7 seguiti dall'Afd al 12,8.Poi Fdp (7,2), sinistra Linke (6,6) e gli altri partiti che arrivano al 6,5 percento.

Si tratta di un crollo di oltre 10 punti percentuali per i cristiano-democratici della cancelliera Angela Merkel: dato che risulterebbe così il peggiore nel Land dell'Assia dal 1966. Gli ambientalisti sono invece proiettati ad ottenere un risultato vicino al 20 per cento, risultando in netta crescita rispetto all'11,1% del 2013.



Risultato in crescita anche per la destra populista dell'Afd che - catturando voti di alcuni elettori di centrodestra e di parte di chi non andava a votare - è proiettata verso il 13%. Nel 2013, il movimento anti-immigrati non era riuscito a superare lo sbarramento del 5%.