Donna kamikaze si fa esplodere nel centro di Tunisi

Una donna kamikaze si è fatta saltare in aria nel centro di Tunisi. Il bilancio provvisorio è di nove feriti. L'attentato si è verificato mentre era in corso un sit-in di fronte al ministero degli Interni. Il portavoce del ministero degli Interni, Sofien Zaag, riferisce la radio tunisina Shems Fm, ha confermato che otto poliziotti e un'altra persona sono rimasti feriti. In base ad alcune testimonianze, infatti, la donna kamikaze si sarebbe fatta esplodere davanti a una pattuglia della polizia. Gli agenti hanno isolato la zona dell'attentato.

Secondo Shems Fm, l'esplosione è avvenuta intorno alle 14 lungo il viale Habib Bourguiba al termine di una protesta della famiglia di un giovane ucciso nei giorni scorsi a Sidi Hassine Sijoumi. Il giovane Aymen Othemani, ricorda l'emittente, è stato raggiunto il 23 ottobre da colpi d'arma da fuoco ed è morto il giorno dopo. Othemani era stato colpito durante un'operazione di contrasto al contrabbando.

Venerdì 2 è atteso in visita a Tunisi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.