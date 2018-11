Non gli cambiano mai il pannolino, neonato muore

Immagine di repertorio (Afp)

E' morto per una dolorosissima infezione cutanea a soli 4 mesi. I giudici del tribunale di Mount Pleasant in Iowa, riporta il MailOnline, non potevano credere alle terribili testimonianze del processo che vede imputati Zachary Kohen, padre 29enne di Sterling, il bimbo a cui non è stato cambiato il pannolino per 14 giorni. La madre Cheyanne Harris ne risponderà in un altro processo separato. Il piccolo è stato ritrovato malnutrito, disidratato, con il pannolino sporco e pieno di vermi nell'appartamento della coppia ad Alta Vista negli Stati Uniti. Non era il loro primo figlio, ha fatto notare il legale del padre, sottolineando che "si è trattata di una tragedia e non di un crimine", anche perché hanno una bimba di 2 anni "curata e in buona salute". La coppia ha problemi di droga. Ora i due rischiano fino a 20 anni di carcere.