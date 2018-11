Selfie davanti a quadri, danneggiano opere Dalí e Goya

Foto di repertorio (Fotogramma)

Quattro ragazze in visita a una mostra d'arte nella città di Ekaterinburg hanno danneggiato un dipinto di Salvador Dalí e la cornice e il vetro protettivo di una tela di Francisco Goya, della serie dei "Caprichos", nel tentativo di scattare selfie di fronte ai capolavori, rende noto la Tass. La tela di Dalí danneggiata è una reinvenzione della serie di Goya.

L'emittente Ren Tv ha diffuso le immagini riprese dalla telecamera di sorveglianza in cui si vede un cavalletto cadere addosso a una ragazza che non riesce a spostarsi in tempo. Pochi instanti prima dello schianto, due ragazze stavano scattando un selfie con il capolavoro. E' stata aperta una inchiesta sull'accaduto così come una valutazione dei danni.