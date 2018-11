Terremoto 6.2 in Cile

(Fotogramma)

Un sisma di magnitudo 6.2 ha colpito due regioni nel nord del Cile ieri sera alle 19.21 (ora locale, le 23.21 in Italia). Non sono state denunciate vittime o danni ai beni e non vi è neanche stata una allerta tsunami, ha reso noto l'ufficio nazionale cileno per le emergenze (Onemi). L'epicentro del terremoto è stato localizzato 38 chilometri a sud di Camina, nella regione di Tarapaca, 1.800 chilometri a nord di Santiago.