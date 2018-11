Bombardiere russo sorvola nave Usa in Norvegia

(Afp)

Un bombardiere Tu-142 russo ha sorvolato un'ammiraglia statunitense al largo della Norvegia dove si svolge la massiccia esercitazione della Nato Trident Juncture. Lo riferisce il sito RussiaToday. L'aereo è apparso in cielo proprio nel momento in cui i marines a bordo della USS Mount Whitney, l'ammiraglia della sesta flotta americana, si stavano riunendo sul ponte per una foto di gruppo. Il sorvolo ha permesso alle truppe americane la rara opportunità di osservare il Tu-142, che la Nato chiama in codice 'Bear-F'.

Il ministero della Difesa russo ha confermato che due velivoli anti-sottomarini Tu-142 hanno effettuato venerdì un volo programmato sulle acque neutrali del Mare di Norvegia. Gli aerei hanno trascorso 12 ore in aria e sono poi tornati con successo alla base nella regione russa centro-settentrionale di Vologda. "Tutti i voli degli aerei della Marina Militare Russa sono effettuati in stretta conformità con le regole internazionali per l'uso dello spazio aereo senza violare i confini di altri paesi", ha detto il ministero.

Trident Juncture è la più imponente esercitazione militare della Nato dai tempi della Guerra Fredda. I militari coinvolti sono circa 50mila, con l'impiego di 10mila mezzi terresti e oltre 300 tra aerei e navi da guerra. L'esercitazione serve a testare le capacità di risposta dell'Alleanza atlantica ad un eventuale attacco contro un Paese membro. Tutti i 29 Paesi membri della Nato, insieme ai partner Svezia e Finlandia, prendono parte alle manovre, che proseguiranno fino al 7 novembre.