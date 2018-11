Twitter cancella 10mila account fake

(Fotogramma/Ipa)

In vista delle elezioni di midterm negli Stati Uniti, Twitter ha eliminato 10mila falsi account che esortavano i cittadini a non andare a votare. Lo riferisce il portale tecnologico TechCrunch, precisando che i profili eliminati erano falsamente attribuiti al partito democratico. Abbiamo eliminato una serie di account "perché cercavano di condividere disinformazione in maniera organizzata", ha detto un portavoce di Twitter, citato dal portale. Twitter non ha però mostrato esempi dei falsi account o fornito indicazioni su chi ne è responsabile, sottolinea TechCrunch.