Paralizzato dopo aver mangiato una lumaca, muore a 28 anni

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Sognava un futuro nel rugby, Sam Ballard, un 28enne australiano diventato paraplegico dopo aver mangiato una lumaca da giardino e morto qualche giorno fa dopo aver lottato 8 anni contro un'infezione parassitaria. Era il 2010 quando Sam, che allora aveva 19 anni e studiava al Barker College di Sidney, durante una serata con gli amici ingerisce per gioco una lumaca. Non sapeva che da quel momento sarebbe iniziato il suo calvario. La lumaca, spiega il 'Daily Mail', aveva l'Angiostrongylus cantonensis, un parassita che si trova anche nei ratti e che causa la meningite eosinofila.

Sam entra in coma e resta in ospedale per 420 giorni, riportando una grave infezione al cervello. Al risveglio è paralizzato. Prima dell'incidente, sua madre Katie aveva descritto il figlio come "invincibile". Sam sperava di tornare a camminare di nuovo. Ma non ce l'ha fatta. Il giovane è morto venerdì scorso circondato dall'affetto della famiglia e dei suoi amici. Le ultime parole sono state per sua madre Katie: "Ti voglio bene, mamma" le ha detto prima di spegnersi.