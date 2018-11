Macron propone l'esercito europeo

(Afp)

Un vero esercito per l'Europa. A proporlo è Emmanuel Macron, in un'intervista a Europe 1. "Voglio lavorare con l'insieme degli Stati membri", ha dichiarato il presidente francese. "Ho illustrato un progetto alla Sorbona di un'Europa dell'ambizione, che protegge. Queste elezioni europee consentiranno di vedere quali sono i progetti. Credo in un'Europa sovrana, con un vero esercito europeo. Voglio costruire un vero dialogo di sicurezza con la Russia. Un'Europa che protegge i suoi cittadini e le imprese dai giganti digitali. Le nostre grandi sfide sono europee", ha affermato.

Per Macron, che traccia un parallelo, il clima di oggi sembra essere quello degli anni Trenta: "Il mondo in cui viviamo è pericoloso. Sono colpito da due cose che somigliano veramente agli anni Trenta: l'Europa è stata travolta da una crisi economica e finanziaria profonda, guardiamo quello che è accaduto in Grecia, in Portogallo, in Spagna e in Italia. Sono sprofondati in una crisi dalla quale si rimettono a fatica oggi. E in quei paesi, assistiamo ad un'ascesa dei nazionalismi". Per Macron, "l'Europa in pace in cui viviamo da 70 anni è una parentesi dorata nella nostra storia".