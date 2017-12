Femminicidio, ok legge tutela orfani

Giornata contro la violenza sulle donne, immagine di repertorio (Fotogramma)

Il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl sulla tutela degli orfani dei crimini domestici. Il provvedimento ha avuto 165 sì, 5 no e un astenuto. "Il Senato ha approvato la legge sugli orfani dei crimini domestici e di femminicidio: un provvedimento giusto, che ha lo scopo di sostenere le vittime di una atroce violenza" twitta il presidente del Senato, Pietro Grasso.























"Una bella notizia e un atto di civiltà l'approvazione della legge per gli orfani di #femminicidio" twitta la presidente della Camera, Laura Boldrini. "Aumentano le tutele e i diritti di tanti minori vittime due volte della violenza travestita da amore".