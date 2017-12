Renzi: "No a Olimpiadi peggio di Spelacchio"

"Quando penso che questa città, Roma, ha buttato via l'occasione delle Olimpiadi, ha detto no a 2 miliardi di dollari pronti per le periferie che sono stati immediatamente dirottati su Parigi e Los Angeles, mi prende male. Quando hai un occasione e la butti via è peggio di Spelacchio". Lo dice Matteo Renzi ospite di Fatti e Misfatti su Tgcom24.