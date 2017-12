D'Alema: "Berlusconi geniale, Renzi imitatore mediocre"

(Foto Adnkronos)

"Il primo che inventò questa gag fu Berlusconi, nel 2001 disse non faccio dibattiti con Rutelli perché tanto lì comanda D'Alema". Massimo D'Alema, ospite su Radio Capital di 'Circo Massimo', replica così all'affermazione di Matteo Renzi, secondo cui a comandare in 'Liberi e Uguali' sarebbe l'ex premier e non Pietro Grasso.

"Anche in questo caso - attacca D'Alema - Renzi è un imitatore, piuttosto tardivo e mediocre. Berlusconi a modo suo era geniale, ma i suoi imitatori sinceramente non meritano di essere presi in considerazione".

BANCA ETRURIA - D'Alema parla anche della vicenda di Banca Etruria. "Si tratta - dice - di un caso assolutamente classico di conflitto di interessi. La pressione è in se stessa, poi naturalmente non ho dubbi che l'onorevole Boschi l'abbia fatto con estrema cortesia, non avrà minacciato nessuno. Il problema è che lei, proprio per la sua posizione personale, di familiarità con uno dei principali amministratori di questa banca, avrebbe dovuto astenersi. La cosa è talmente evidente che è inutile infierire. Colpisce l'arroganza con cui si dice la Boschi resta lì, sarà candidata, e questo rivela, come anche l'intervento del dottor Carrai", che "probabilmente si tratta di qualcosa di più di un fatto personale, si tratta di un gruppo di potere e il capo non è Maria Elena Boschi, è Matteo Renzi".