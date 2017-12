L'annuncio di Zingaretti: "Mi ricandido"

Nicola e Luca Zingaretti dietro le quinte del Teatro Ambra Jovinelli

''Ho deciso di ricandidarmi alla guida della Regione Lazio dopo alcuni dubbi. Caratteriali, ma anche di fatica. Ma il motivo fondamentale che mi ha spinto a ributtarmi nella mischia per vincere è stata l'antica, vecchia, gloriosa passione''. E' quanto ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dopo aver partecipato a Roma, al Teatro Ambra Jovinelli, alla serata- evento organizzata dai fratelli Angela e Luca (il grande attore ha letto 'La Sirena' tratto dal racconto 'Lighea' di Giuseppe Tomasi di Lampedusa) che ha dato il via ad una racconta fondi con sottoscrizioni a sostegno del governatore impegnato a correre per il secondo mandato alla presidenza della Regione Lazio.

Ed ha ancora aggiunto: ''la parola passione - ha spiegato ancora -farà parte del vocabolario dei prossimi anni. Da alcuni segnali sento che sarà una battaglia difficile perchè cercheranno di distrarci e distrarmi. Di infangare il confronto politico. Ma tutto questo non mi fa paura. Avviso ai naviganti... - ha scherzato Zingaretti - Io navigerò e farò la campagna elettorale su un altro livello difendendo la dignità del confronto politico.''Non dobbiamo assolutamente fermarci. Avremo davanti un periodo di confronto importante, politico e culturale, in cui ognuno può fare qualcosa''.