Boldrini: "Il mio viaggio continua con LeU"

"Io ho seguito con attenzione il tentativo di Pisapia per un centrosinistra rinnovato e in discontinuità, ma questa discontinuità non c'è stata". Da qui la decisione di scendere in campo con ''la formazione Liberi e Uguali. Io ho iniziato a stare a sinistra prima della legislatura e continuerò a farlo anche dopo". Con queste parole, Laura Boldrini, annuncia che si candiderà alle prossime politiche con la formazione guidata da Pietro Grasso. "La legislatura sta per finire. Spetterà al presidente della Repubblica decidere quando, ma è ormai a termine''.

Felice che @lauraboldrini abbia scelto di unirsi a @liberi_uguali, un progetto che cresce di giorno in giorno. Benvenuta Laura! #liberieuguali — Pietro Grasso (@PietroGrasso) 22 dicembre 2017

"La legislatura sta finendo, ma non il mio impegno", spiega, usando la ''parola chiave coerenza'' per lanciarsi nell'agone politico: ''Abbiamo il dovere di fare di tutto per evitare un'ulteriore crescita dell'astensionismo'' e del ''disamore dell'elettorato progressista''. ''Siamo convinti che la formazione 'Liberi e uguali', anzi nel mio caso 'Libere e uguali' e mi piace questo nome -sottolinea- abbia le potenzialità per raggiungere questo obiettivo. Per questo il mio viaggio continuerà con loro. E saremo in tanti. Concludo a sinistra una legislatura che avevo iniziato a sinistra. Cercherò di dare il mio contributo alla lista di Grasso in modo che -e sono sicura che avverrà- sia una forza aperta, inclusiva e di governo''.

"Inevitabilmente la mente va a questi 5 anni, sono stati indimenticabili. A volte anche molto complicati. Sono grata a Sinistra Ecologia e Libertà che mi propose di fare un'esperienza da parlamentare. Sono anche grata a Italia Bene Comune, all'insieme di Pd e Sel che decise di eleggermi presidente della Camera. Mi hanno consentito di fare un'esperienza straordinaria", dice in un passaggio del suo discorso che tocca anche i "punti salienti di questa esperienza": "Tre diversi governi, due elezioni del presidente della Repubblica, diversi interventi sulla legge elettorale e la riforma della Costituzione che poi è stata respinta dalla maggioranza degli italiani". "C'è stata anche qualche incomprensione con le persone a me più vicine. Essere imparziali è un esercizio complicato, ma non significa privarsi del diritto di parola e delle proprie opinioni: ho fatto tante battaglie e ho detto sempre quello che pensavo, non mi pento affatto. Era mia diritto farlo e l'ho voluto fare", prosegue.

"Conoscete i temi per cui mi sono spesa in questi anni", dice rivolgendosi alla platea e citando "gli Stati Uniti d'Europa: senza maggiore integrazione, non potremo mai fare un'Europa che guardi ai giovani. Libertà e diritti delle donne: noi donne siamo il 51%, siamo stanche di essere considerate un'esigua minoranza, dobbiamo contare di più. Noi dobbiamo esigere più rispetto. Andiamo avanti insieme e teniamoci per mano: dobbiamo farci largo, non deleghiamo questo lavoro agli altri. La parola 'femminismo' anche qui dovrà essere la parola dell'anno", afferma ancora prima di soffermarsi sul tema del "lavoro buono". "Con i bonus occasionali -dice- non andiamo lontano". Capitolo ambiente: "Serve una green society, dobbiamo lavorare per una società verde".