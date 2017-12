Stop alle telefonate trabocchetto: c'è la legge

(Afp)

E' legge il provvedimento sul telemarketing. La commissione Lavori pubblici del Senato, in sede deliberante e all'unanimità, ha approvato in terza lettura il ddl, recependo le modifiche apportate dalla Camera. La legge rende possibile a ogni utente iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni, in base al quale si ha il diritto di non essere chiamati per ricerche di mercato, proposte commerciali, e così via. "Abbiamo dedicato la legge a Altero Matteoli, che si è speso intensamente perché arrivasse in porto", ha detto il primo firmatario Jonny Crosio (Lega).