Salvini difende Canavacciuolo: "Blitz indegno"

(Fotogramma)

"Indegno blitz ad Antonino Cannavacciuolo! Si vergogni il governo che fa scappare per un asterisco chi in Italia lavora". Il leader della Lega, Matteo Salvini scende in campo in difesa dello chef Canavacciuolo, dopo i controlli nel suo bistrot torinese, che hanno riscontrato alcune irregolarità. I Nas gli hanno contestato di non aver registrato la tracciatura di alcuni prodotti e di non aver indicato con precisione nel menù quali cibi fossero cucinati con materie prime congelate. E' scattata, allora, una multa da 1500 euro e due denunce alla moglie e al direttore del locale. "Non vedo l'ora di andare a governare per tutelare anche gli imprenditori, perseguitati da asterischi e cavilli di una burocrazia ottusa!" conclude Salvini.